Вижити шансів не було: на Тернопільщині у ДТП загинуло двоє людей (ФОТО)

На автодорозі Тернопіль-Ланівці не розминулося два автомобіля.

Аварія трапилася сьогодні біля села Вишгородок, що на Лановеччині. В результаті удару загинуло двоє осіб. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-2106 виїхав на смугу зустрічного руху. І як результат - врізався в вантажівку DAF.

Великогабаритний транспорт просто підім'яв під себе легківку. Вижити у даній автопригоді не було шансів ні у водія, ні у пасажира, - кажуть у поліції.

Правоохоронці встановлюють особи загиблих, як і причину виїзду на зустрічну.