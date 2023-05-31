Програма заходів святкування до Міжнародного дня захисту дітей

mignarodniy den zahistu ditey 31052023 21 червня у Міжнародний день захисту дітей , у парку Тараса Шевченка відбудуться цікаві святкові заходи. Початок о 13:00 год. Для відвідувачів організатори підготували цікаві вікторини, різноманітні майстре-класи, спортивні активності, виставки тощо. Цей захід не лише свято для самих дітей, а нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли щасливими і в майбутньому стали хорошими батьками та гідними громадянами своєї країни.

На учасників  впродовж дня очікують:

- дитяча концертна програма за участю дитячих танцювальних колективів;

- вікторина «Діти знають свої права»;

- арт -простір «Успішні діти – успішна країна»;

- майстер- клас від рятувальників ДСНС;

- банси та аквагрим;

- тренінг з першої – медичної допомоги;

- майстер клас по розпису пряників;

- малюнок на асфальті « KOL’OROVO»;

- «Арт-ЛАБІРИНТ», ігри;

- розмальовки «Мої права»;

- виставка дитячих малюнків «Барви моїх мрій» тощо.

 

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