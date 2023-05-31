Програма заходів святкування до Міжнародного дня захисту дітей

1 червня у Міжнародний день захисту дітей , у парку Тараса Шевченка відбудуться цікаві святкові заходи. Початок о 13:00 год. Для відвідувачів організатори підготували цікаві вікторини, різноманітні майстре-класи, спортивні активності, виставки тощо. Цей захід не лише свято для самих дітей, а нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли щасливими і в майбутньому стали хорошими батьками та гідними громадянами своєї країни.
На учасників впродовж дня очікують:
- дитяча концертна програма за участю дитячих танцювальних колективів;
- вікторина «Діти знають свої права»;
- арт -простір «Успішні діти – успішна країна»;
- майстер- клас від рятувальників ДСНС;
- банси та аквагрим;
- тренінг з першої – медичної допомоги;
- майстер клас по розпису пряників;
- малюнок на асфальті « KOL’OROVO»;
- «Арт-ЛАБІРИНТ», ігри;
- розмальовки «Мої права»;
- виставка дитячих малюнків «Барви моїх мрій» тощо.