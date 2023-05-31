Програма заходів святкування до Міжнародного дня захисту дітей

Як зареєструвати РРО/ПРРО розкажуть під час «гарячої лінії» в ДПС області «Гаряча лінія» на тему «Реєструємо РРО та ПРРО: основні моменти» відбудеться у Головному управлінні ДПС у Тернопільській області у вівторок, 30 травня з 10.00 до 11.00 год. На запитання платників...

Як отримати індивідуальну податкову консультацію: детальна інструкція Для формування та надсилання звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі платник може скористатися меню «Індивідуальні податкові консультації» приватної частини...

Скільки тисяч сплатили до місцевих власники елітних авто Протягом січня-березня цього року до місцевих бюджетів області надійшло 438,9 тис. грн транспортного податку. Це перевищило минулорічні надходження за аналогічний період на 114,3 тис. грн цього...

Рієлтори забов'язані повідомляти про укладання договорів контролюючий орган Відповідно до п.п. 170.1.6 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) суб’єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди...