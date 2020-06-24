В Монастириському районі через підтоплення відселяють людей

У зв’язку з надмірними опадами на Заході України, в Монастириському районі спостерігається значний підйом води у річці Дністер, повідомляють в обласному Управлінні ДСНС.

В селі Коропець підтоплено сільгоспугіддя, а у селі Устя Зелене розпочався перелив води через дамбу, виникла реальна загроза підтоплень домогосподарств.

Місцевою комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про часткове відселення мешканців.

На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та спеціалізованих служб цивільного захисту.