В Монастириському районі через підтоплення відселяють людей

У зв’язку з надмірними опадами на Заході України, в Монастириському районі спостерігається значний підйом води у річці Дністер, повідомляють в обласному Управлінні ДСНС.
В селі Коропець підтоплено сільгоспугіддя, а у селі Устя Зелене розпочався перелив води через дамбу, виникла реальна загроза підтоплень домогосподарств.
Місцевою комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про часткове відселення мешканців.
На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та спеціалізованих служб цивільного захисту.