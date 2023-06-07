У Тернополі ремонтують вулицю Євгена Коновальця

Продовжуються ремонтні роботи як на магістральних шляхах та дорогах, так і на великих об’єктах Тернопільської громади. Цими днями активні ремонтні роботи тривають у дворі на вул. Євгена Коновальця, 16-18.

Наразі тут демонтували старі бордюри, розібрали зношене асфальтобетонне покриття проїзду та триває влаштування нових бордюрів. Міський голова Сергій Надал під час традиційного ранкового об’їзду оглянув стан виконання робіт на цьому об’єкті та зустрівся з мешканцями прилеглих будинків. Цими днями у місті також тривають роботи з відновлення асфальтобетонного покриття на міжквартальних проїздах і прибудинкових територіях за адресами: вул. Євгена Коновальця, 18; вул. Лесі Українки, 8; вул. Лесі Українки, 31; вул. Максима Кривоноса-вул. Петриківська; вул. Київська, 6.