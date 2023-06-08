На Тернопільщині масштабна пожежа на сміттєзвалищі

Про застосування штрафних санкцій за невидачу фіскального чека розкажуть на вебінарі Щоб більше дізнатися, за що і на скільки можуть оштрафувати у сфері застосування РРО/ПРРО, розглянемо під час вебінару перелік конкретних правопорушень, які підпадають під санкції, а також...

Скільки мільярдів податків заплатили жителі Тернопільщини за п'ять місяців цього року? Платники податків Тернопільщини продовжують підтримувати державу сумлінно сплаченими податками. Завдяки їх активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти...

Як зареєструвати РРО/ПРРО розкажуть під час «гарячої лінії» в ДПС області «Гаряча лінія» на тему «Реєструємо РРО та ПРРО: основні моменти» відбудеться у Головному управлінні ДПС у Тернопільській області у вівторок, 30 травня з 10.00 до 11.00 год. На запитання платників...

Як отримати індивідуальну податкову консультацію: детальна інструкція Для формування та надсилання звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі платник може скористатися меню «Індивідуальні податкові консультації» приватної частини...