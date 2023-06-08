На Тернопільщині масштабна пожежа на сміттєзвалищі

pozezaЗаліщицькі рятувальники ліквідували пожежу сміття на відкритій території. 06 червня о 19:30 виникла пожежа сміття на відкритій території площею близько 300 м кв. Пожежу ліквідовано в 21:58. Причини виникнення пожежі встановлюються.

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