На Тернопільщині масштабна пожежа на сміттєзвалищі

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Суспільство
09-06-2023
На вул. Мирона Тарнавського, на ділянці від вул. Київської до кільця вул. Василя Симоненка-Володимира...
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Суспільство
09-06-2023
Станіславський феномен, калуський відлюдник, літературний секс-символ, багатожанровий митець Юрій Іздрик...
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Суспільство
09-06-2023
На черговому засіданні сесії міської ради внесено зміни до Програми «Турбота» на 2022-2024 роки». Зокрема, ...
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Суспільство
09-06-2023
За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології 10 червня вдень в Тернопільській...
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Суспільство
09-06-2023
З 11 червня у Тернополі розпочинається купальний сезон. З метою забезпечення належних умов для ...
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Економіка
09-06-2023
Щоб більше дізнатися, за що і на скільки можуть оштрафувати у сфері застосування РРО/ПРРО, розглянемо під час...
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Суспільство
09-06-2023
На позачерговому засіданні сесії міської ради внесено зміни у Порядок проведення ремонтів житлового фонду...
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Суспільство
09-06-2023
У селі Конюхи Козівської ТГ Тернопільського району водій трактора «Shifeng SF350L», 1988 р.н., місцевий житель, не...
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Суспільство
09-06-2023
Кіберполіцейські Тернопільщини розшукують жителя села Личківці Гусятинської ТГ Федак Миколу...
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Спорт
09-06-2023
Спортсмени з Тернополя здобули призові місця на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби пам'яті...
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Спорт
08-06-2023
Впродовж червня на універсальних спортивних майданчиках міста Тернополя відбудеться турнір з дворового...
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Суспільство
08-06-2023
Рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено позов Тернопільської обласної...
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