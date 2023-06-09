Як ремонтують вулиці Тернополя (фото)

На вул. Мирона Тарнавського, на ділянці від вул. Київської до кільця вул. Василя Симоненка-Володимира Великого, влаштовують корито та щебеневу основу під бордюри, вкладають бордюри.

Раніше на цій ділянці дороги відновили дощову каналізацію, вклали нижній шар асфальтобетонного покриття. Також будуть підняті каналізаційні люки, після чого влаштовано верхній шар асфальту. Підготовчі роботи з поточного ремонту (фреза мала) з влаштуванням асфальтобетонного покриття проводяться на вул. Миколи Пирогова та бульварі Просвіти. Триває ремонт покриття на шести прибудинкових територіях та міжквартальних проїздах: Лесі Українки, 8; вул. Лесі Українки, 31; вул. Максима Кривоноса-вул. Петриківська; вул. Євгена Коновальця, 14-16; вул. Київська, 6; вул. Чернівецька, 52-58, в межах будинків №44-А та №50. Працівники підрядної організації влаштували асфальтобетонне покриття проїзду на вул. Галицькій-провулку Галицькому (в місцях виконання робіт) в межах робіт з ліквідації підтоплення КНС №7 на вул. Галицькій і транспортній розв’язці вулиць Збаразька – Галицька – Вояків дивізії «Галичина» – Бродівська. Триває влаштування пандуса в межах сходів і пішохідного переходу на просп. Злуки, а також виконуються роботи з доброустрою на вул. Василя Стуса, 2 та Василя Стуса, 4.