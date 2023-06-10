У Тернополі відбудеться дискусійна панель "Молодь і війна: чому зміни на місцях важливі"

Привіт, друже! Ми хочемо чути потреби молоді незалежно від місця проживання та соціального статусу. Ми готові ділитися знаннями та набутими навичками з містами та маленькими селищами з усієї України!

Вже через тиждень СД Платформа Тернопіль запрошує на захід "Молодь і війна: чому зміни на місцях важливі". Війна кривавою рукою вносить свої корективи у наше життя. Ми подорослішали занадто рано. Попри все сильні та готові продовжувати йти до перемоги, бути рушійною силою та джерелом змін. На заході на тебе чекає: дискусійна панель, практичне завдання результат якого буде напрацювання/проєкт, пам’ятаєш ти проходив соціологічне опитування "Молодь і війна: чому зміни на місцях важливі"? Ми готові репрезентувати результати. Аналіз. Дискусія. Практика. Ось ідеальний рецепт прогресивної молоді. Коли? 13 червня о 16.00. Де? Дія.Бізнес. Ну що ви готові до результативної суботи?