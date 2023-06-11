На вулицях Тернополя стало менше вивісок (фото)

Постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів, спільно з управлінням муніципальної інспекції міської ради, в присутності працівників Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, демонтовано 18 незаконно розміщених вивісок на фасадах будинків за адресами: вул. Руська, вул. Миколая Коперника, вул. В’ячеслава Чорновола.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 24.05.2023 року №556 «Про демонтаж вивісок». Працівниками управління муніципальної інспекції оформлено два адміністративних протоколів за ст.152 КУпАП (відсутність погодженого комп’ютерного макету вивіски). Демонтовані вивіски знаходяться під охороною на території КП «Масив» вул.Бережанська, 44-Б. Робота з виконання рішення виконавчого комітету продовжується.