На Східному масиві з'явилося нове місце для відпочинку

У Тернополі повністю завершилися роботи у сквері імені Олександра Довженка, що на масиві «Східний». Як зазначають в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, на цьому об’єкті роботи з облаштування скверу розпочалися восени минулого року.

За цей період працівники впорядкували зелену зону, розчистили територію від сухих, аварійних дерев та кущів, встановили лавки для відпочинку, урни для сміття, зовнішнє освітлення, відеоспостереження. Облаштували пішохідні доріжки поблизу будинків на вул. Олександра Довженка, №№9, 10, 12, 14, 20. Також влаштовано спортивно-гімнастичний майданчик для дітей та дорослих й вхідну стелу з цитатами Олександра Довженка. На цій локації висадили нові зелені насадження: декоративні листяні дерева та кущі.