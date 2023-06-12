Окупанти вбили командира з Тернополя

ТНПУ знов у скорботі...З глибоким сумом повідомляємо, що в боях за Україну у Запорізькій області загинув випускник географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, командир зенітно-ракетного взводу Кузнецов Денис Анатолійович.
Денис назавжди залишиться у нашій пам’яті великим оптимістом і патріотом, який завжди був готовий прийти на допомогу. Він надзвичайно любив географію, подорожі та захоплювався спелеологією. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та колегам загиблого Героя. Вічна пам’ять і слава Герою України