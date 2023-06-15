У Тернополі впіймали двох злодіїв

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Суспільство
17-06-2023
Ми віримо, що призначення туристичного спорядження - мандрувати, а не лежати вдома. ТОМУ ПРИХОДЬ ДО НАС НА...
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Культура
17-06-2023
25 червня о 16:00 запрошуємо на прем'єру документального фільму “Станіслав - Івано-Франківськ”. Режисер та...
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Економіка
17-06-2023
На адресу Державної податкової служби України надходять скарги громадян щодо незабезпеченння продавцями...
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Суспільство
17-06-2023
Зокрема, ремонтні роботи тривають за такими адресами: вул. Лесі Українки, 8; вул. Лесі Українки, 31; вул. Максима...
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Суспільство
17-06-2023
Із заявою до Тернопільського районного управління поліції звернулася місцева мешканка 1947 року народження....
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Суспільство
16-06-2023
28 червня на тернополян чекає неймовірне спортивне дійство "Олімпійський день"! Свято відбудеться у парку ім....
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Суспільство
16-06-2023
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини інкримінують поліцейські Тернопільщини 40-річному...
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Суспільство
16-06-2023
Податковий кодекс України встановлює не тільки обов’язок сплати податків, а й надає платнику податків...
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Суспільство
16-06-2023
Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно 2 жителів...
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Суспільство
16-06-2023
За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 16 червня вдень значний дощ, гроза, місцями...
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Культура
16-06-2023
Вечір гумору та підтримки ЗСУ! Благодійний стендап концерт за участю кращих коміків Тернополя та Чернівців....
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Суспільство
16-06-2023
22-24 червня у Тернополі відбудеться базовий тренінг програми «Молодіжний працівник», який реалізовує...
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