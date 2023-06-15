У Тернополі впіймали двох злодіїв

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Чи можна розірвати трудовий договір дистанційно? Під час війни багато роботодавців зіштовхнулися із ситуацією, коли працівники переїхали до іншої місцевості або країни, тому потрібно звільнити працівника (якщо робота потребує присутності...

Актуальні питання стосовно проведення документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування ПДВ Державна податкова служба України нагадує, що документальна позапланова перевірка з питань дотримання податкового законодавства при декларуванні від’ємного значення з податку на додану вартість, у...

Про застосування штрафних санкцій за невидачу фіскального чека розкажуть на вебінарі Щоб більше дізнатися, за що і на скільки можуть оштрафувати у сфері застосування РРО/ПРРО, розглянемо під час вебінару перелік конкретних правопорушень, які підпадають під санкції, а також...