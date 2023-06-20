У Тернополі представили відремонтований двір (фото)

20 червня, міський голова Сергій Надал оглянув виконання ремонтних робіт на вул. Лесі Українки, 8. Тут уже завершили відновлювати асфальтобетонне покриття проїзду та пішохідної частини. У цьому дворі працівники підрядної організації провели, зокрема, роботи з демонтажу старих бордюрів та влаштування нових, розібрали зношене асфальтобетонне покриття тротуару.

Зроблено бетонну відмостку, а тротуари вкладено фігурними елементами мощення з пониженими бордюрами та тактильною плиткою. Також влаштовано корито та піщано-щебеневу основу проїзду з мощенням фігурними елементами. «Під час виконання ремонту у цьому дворі враховано побажання мешканців. Так, розширено проїжджу частину, облаштовано додаткові місця для паркування, зроблено пішохідну частину, доріжки та відмостку навколо будинку», – розповідає міський голова. Під час об’їзду міський голова оглянув і прибудинкову територію на вул. Олександра Довженка, 1, де нещодавно розпочався ремонт двору. На цьому об’єкті підрядники влаштовують корито під бордюр та вкладають нові бордюри. До слова, у місті відновлення покриття дворів та міжквартальних проїздів триває ще за шести адресами: вул. Лесі Українки, 31; вул. Максима Кривоноса-Петриківська; вул. Євгена Коновальця 14-16; вул. Київська, 6; вул. Чернівецька, 52-58 в межах будинків №44а та №50, вул. Євгена Коновальця, 1. Повністю завершений ремонт прибудинкової території на просп. Степана Бандери, 72 та міжбудинковий проїзд на просп. Злуки між будинками №19 та №21.