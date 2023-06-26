На Тернопільщині горіла пам'ятка архітектури

26 червня зранку до ртувальників міста Борщева надійшло повідомлення про пожежу церкви святого Миколая в с. Трубчин Мельниця-Подільської територіальної громади. Культова споруда належить до Мельниця-Подільського деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви та є пам’яткою архітектури місцевого значення.
До місця надзвичайної події було направлено черговий караул 8-ї ДПРЧ, місцеву пожежну команду селища Мельниця-Подільська та мобільні оперативні групи Чортківського районного управління й 4-го державного пожежно-рятувального загону. По прибуттю рятувальники встановили, що горить храмова споруда на площі орієнтовно 20 м.кв. Всі сили та засоби вони спрямували на боротьбу з вогнем. Вже о 10:22 пожежу вдалось локалізувати, а о 10:40 – ліквідувати. Під час гасіння врятовано будівлю церкви. Цінні речі та атрибути евакуйовані з будівлі місцевим населенням. Обставини виникнення надзвичайної події та суму матеріальних збитків встановлюють компетентні органи.