Суспільство На Тернопільщині горіла пам'ятка архітектури 26 червня зранку до ртувальників міста Борщева надійшло повідомлення про пожежу церкви святого Миколая в с.... Більше ...

Суспільство Молодий злодій обікрав салон краси на "кругленьку суму" Наприкінці травня та початку червня було задокументовано крадіжки з двох торгових яток та перукарні в... Більше ...

Суспільство Тернопільські плавці отримали призи на міжнародному турнірі 17-18 червня команда плавців «Комплексної дитячо-юнацької спотивної школи №1» взяли участь в міжнародному... Більше ...

Суспільство Студенти можуть отримати двадцять тисяч на навчання Команда VinCheck.Me радо оголошує про старт конкурсу для студентів українських вишів. За найкращу написану... Більше ...

Спорт Тернопільська "Нива" отримала нового директора Після того, як тернопільску "Ниву" знову очолив Василь Малик, невдовзі сталися зміни й у керівництві... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині злодій виніс техніки на десятки тисяч Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники відділення поліції № 2 м. Бучач місцевому мешканцю... Більше ...

Суспільство Правоохоронці врятували самогубцю 25 червня, близько 8 години на лінію 102 надійшло повідомлення від охоронця одного із навчальних закладів... Більше ...

Суспільство У Тернополі буде вечір гумору та підтримки ЗСУ Вечір гумору та підтримки ЗСУ! Благодійний стендап концерт за участю кращих коміків Тернополя та Чернівців.... Більше ...