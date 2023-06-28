На Тернопільщині смертельна пожежа

28 червня, у с. Загороддя Вишнівецької ТГ Кременецького району виникла пожежа житлової будівлі. Для ліквідації наслідків даної події було залучено місцеву пожежну команду с. Вишнівець та черговий караул 5-Ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці події було виявлено тіло власника будівлі, 1945 року народження. Причина пожежі - необережність під час куріння. Головне управління ДСНС України у Тернопільській області вкотре попереджає - Будьте обережні під час куріння, щоб не спалити своє майбутнє! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки!