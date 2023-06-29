На Тернопільщині почали працювати кіберполіцейські-шахраї

До співробітників відділення №1 м.Тернопіль надійшло повідомлення від жительки Білецької громади про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошима з двох її банківських карток.

Зі слів жінки, до неї зателефонував незнайомець, який представитися кіберполіцейським та повідомив, що з її банківської картки намагаються зняти кошти невідомі особи. Відтак співрозмовник порадив їй зателефонувати на гарячу лінію банку. Жінка зв’язалася з працівниками контакт-центру фінансової установи, їй сказали, що з’ясують ситуацію і перетелефонують. До потерпілої і справді зателефонували начебто із банку, насправді це були шахраї. Розповіли, що гроші з її картки хочуть викрасти і задля безпеки їх потрібно перекинути на інший рахунок. Потерпіла повірила співрозмовнику та виконала усі його вказівки. Через банківським мобільний додаток перерахувала гроші з двох своїх карток на номер рахунку, який їй продиктував шахрай. Загальна сума – 12 тисяч гривень. Після трансакції зловмисник більше не виходив на зв’язок. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину. Співробітники поліції вкотре попереджають жителів краю не довіряти телефонним незнайомцям, які розповідають про проблеми з банківськими картками. Будь-які операції з платіжною карткою краще проводити особисто у відділенні банку. За жодних обставин не переказуйте ваші кошти на будь-які інші рахунки та рахунки третіх осіб