29 випускників тернопільських шкіл отримали найвищий бал з мультитесту

myltutestСеред випускників тернопільських шкіл, які цьогоріч складали тестування, 29 осіб набрали 200 балів з предметів. З них двоє учнів отримали – 400 балів з двох предметів, 27 – 200 балів з одного предмету. 400 балів одразу із двох дисциплін здобули:

  • Софія Волянська – математика та історія України, випускниця Тернопільської загальноосвітньої школи №11 ;
  • Вікторія Зімірська – українська мова та англійська мова, випускниця Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки».

Нагадаємо, що Національний мультипредметний тест (НМТ) – це комп’ютерний онлайн-тест для вступу у заклади для здобуття вищої освіти у 2023 році. Цьогоріч абітурієнти складали завдання з трьох предметів. З них два обов'язкові предмети - українська мова та математика, а третій предмет - на вибір учня: це може бути історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька чи іспанська), біологія, фізика, хімія. Сумарно тест тривав180 хвилин, учасники НМТ  самі розподілять час між трьома предметами.

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