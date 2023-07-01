Який ветеранський бізнес найчастіше отримує фінансування

Український ветеранський фонд Мінветеранів проаналізував, які сфери ветеранського бізнесу протягом року найчастіше зверталися за мікрофінансовою підтримкою. Протягом року 206 підприємців, які є ветеранами, або належать до родин захисників та захисниць й ведуть власну справу – отримали від Українського ветеранського фонду відшкодування. Максимальна сума становить 20 тисяч, а мінімальна запитувана – 6200 гривень. Загальна сума виплат становить 3,9 млн гривень.

Сфери, які найчастіше отримували фінансування



Програмою можуть скористатися ветерани й ветеранки, їхні подружжя, діти, батьки, родини полеглих захисників і захисниць. Розподіл за сферами має такий вигляд. Найчастіше фінансування отримують заклади сфери харчування: кафе, ресторани та лотки з приготування вуличної їжі. Таких підприємців 12,14%. На другому місці – сфера роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, 11,17%. На третьому місці по відшкодуваннях підприємці зі сфери торгівлі продуктами харчування, 9,71%. Найрідше зараз звертаються по фінансову підтримку представники освітньої сфери, а також туристичної. Від загальної кількості отримувачів це лише по 3,4%. Що стосується поділу за статтю, то відкшодування отримали 101 жінка та 105 чоловіків. Загалом програма відшкодування розрахована на 500 аплікантів, із загальним бюджетом 10 мільйонів та діє до завершення воєнного стану. Скористатися нею можуть офіційно зареєстровані підприємці-ветерани, або члени їхніх родин. Більше деталей на сайті Українського ветеранського фонду.