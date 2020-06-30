Тернопіль оновлюють попри карантин та різке зменшення фінансування

Монолітний Гаївський міст

У Тернополі триває масштабне будівництво Гаївського шляхопроводу. Будівельники закінчують вкладати бетон монолітної плити. Така монолітна (розподільча) плита є однією із основних конструкцій мосту, адже саме вона прийматиме усе навантаження від автомобілів, що проїжджатимуть через міст, та передаватиме її на опори.

Проєкт реконструкції шляхопроводу розроблений дуже добре і якісно, адже в ньому застосовується велика кількість арматури і бетону, що дасть можливість прослужити конструкції мосту понад пів століття.

Будівництво транспортної розв’язки не припиняється й у вихідні та святкові дні, а зведення мосту заплановано завершити до 1 вересня.

У Тернопіль повернулося Велике кіно

Чудова новина для усіх поціновувачів кіномистецтва. У «Палаці Кіно» завершилися масштабні роботи з модернізації приміщення та демонстраційного обладнання. У наше місто повертається кіно на великому екрані. Перший технічний показ фільму відбувся 26 червня.

У «Палаці Кіно» встановили сучасний проектор та екран, програму для онлайн продажу квитків, провели ремонтні роботи, оновили місця для сидіння та обладнали фуд-зону.

Роботи з модернізації кінотеатру проводилися за кошти інвестора.

Ремонтують одну з найстаріших вулиць Тернополя

На вулиці Ярослава Стецька оновили інженерні мережі та влаштували основу проїзду.

Це великий і надзвичайно важливий об’єкт, адже вулиця Стецька є однією із найстаріших в місті, і ремонт тут не проводився понад 40 років. Щодня вулицею проїжджають сотні автомобілів, неподалік знаходяться бюджетні установи, дитячі садочки, житлові будинки, а також, що важливо, нею курсують автомобілі швидкої допомоги, адже поруч розміщені станція швидкої допомоги та інші медичні заклади. Тому зараз тут проводяться масштабні ремонтні роботи.

Станом на сьогодні підрядники уже провели заміну каналізаційних та водопровідних мереж, влаштували основу проїжджої частини, бордюрний камінь та корито тротуару, а при сприятливих погодних умовах найближчими днями розпочнуть влаштовувати дорожнє покриття.

Новий дитячий спортивний комплекс на «Дружбі»

Уже незабаром на масиві «Дружба» з’явиться ігровий дитячий спортивно-гімнастичний комплекс «Наше майбутнє», де зможуть активно відпочивати як учні школи №7, так і діти з сусідніх будинків. Також тут заплановано оновити тротуар та провести гідроізоляцію однієї зі стін школи.

Проєкт «Наше майбутнє» зібрав 2148 голосів підтримки серед тернополян в рамках «Громадського бюджету».

Дощі не будуть завдавати клопоту мешканцям Довженка, 11

Завершився капітальний ремонт двору на вулиці Довженка, 11. Відремонтовано дорогу, облаштовано пішохідну доріжку, відмостку навколо будинку. Окрім того тепер тут є екопарковка.

Також від тепер дощі не будуть завдавали незручностей жителям будинку.

На прибудинковій території встановлені водостоки, що забезпечуватимуть відхід води у дощову погоду, здійснено озеленення двору та відремонтовано відмостку навколо будинку.