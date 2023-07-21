За порушення при здійсненні торгівлі алкоголем, тютюном та пальним підприємцям нарахували понад 9,2 млн грн штрафних санкцій

Упродовж січня-червня цього року фахівцями Головного управління ДПС у Тернопільській області проведено 186 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. За результатами проведених перевірок встановлено 229 порушень Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Зокрема:

- 37 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування;

- 36 фактів невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів;

- 32 факти торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни;

- 22 факти реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 8 фактів реалізації дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби;

- 7 фактів продажу алкогольних напоїв неповнолітнім;

- 5 факти продажу тютюнових виробів неповнолітнім;

- та інші порушення.

Внаслідок перевірок підприємцям донараховано штрафних (фінансових) санкцій на суму понад 9,2 млн гривень.