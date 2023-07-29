У Тернополі посмертно удостоїли почесними відзнаками 15 військовослужбовців

28 липня на засіданні 28 сесії міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно 15 військовослужбовцям. Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, заслуги перед містом та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради. Список осіб, яким надано звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:
- ВАРДЕЦЬКИЙ Роман Григорович, старший сержант,
- КУЗНЄЦОВ Денис Анатолійович, молодший сержант,
- МУРАН Роман Ярославович, сержант,
- МИКОЛІВ Микола Іванович, солдат,
- КОЧЕЛАБА Дмитро Ігорович, солдат,
- ПЕТРИШИН Михайло Іванович, солдат,
- СКІРА Роман Іванович, солдат,
- ОЛЕКШІЙ Андрій Михайлович, старший сержант,
- ЯВОРСЬКИЙ Володимир Борисович, солдат,
- ЯЦИШИН Богдан Ігорович, старший лейтенант,
- НАКОНЕЧНИЙ Володимир Іванович, солдат,
- ГЛАДКИЙ Михайло Ярославович, солдат,
- ДЖУС Остап Ярославович, солдат,
- ЛАБ’ЯК Віктор Мирославович старший лейтенант,
- ВОЛИНЯК Андрій Ярославович, солдат.