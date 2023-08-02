Президент України відзначив героїзм бійця 44-тої окремої артилерійської бригади з Тернопільщини

Президент України Володимир Зеленський у своєму звернені відзначив воїнів, чия хоробрість і відвага - особливі. Історія кожного з них – це справжній героїзм. Зокрема, він згадав воїна з Тернопільщини, майора Ярослава Волянського, бійця 44-тої окремої артилерійської бригади.

Президент подякував за знищених ворогів та за врятованих побратимів! "Я пишаюся вашими результатами! Ви – гордість України.Слава всім нашим воїнам! Слава кожному й кожній, хто бʼється за Україну, хто допомагає нам наближати нашу перемогу!Слава Україні!", - сказав Володимир Зеленський.