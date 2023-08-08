У Тернополі затримали 28-річного рецидивіста

Повідомлення про крадіжку двоколісника з під’їзду багатоповерхівки надійшло до співробітників Тернопільського райуправління поліції від жительки обласного центру. Зі слів жінки, транспортний засіб вона зберігала в приміщенні для сушіння одягу.

Невідомий, підібравши ключ до навісного замка, проник в середину та виніс звідти її майно. У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 28-річний житель Тернополя. Крадений велосипед він здав до ломбарду. Триває досудове розслідування. Фігуранту слідчі інкримінують ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Поліцейські звертаються до громадян подбати про безпеку своїх велосипедів. На ніч беріть ровер з собою у квартиру. Якщо залишаєте двоколісник лише на декілька хвилин під магазином, аптекою, чи іншими установами, попросіть когось зі знайомих за ним наглянути.