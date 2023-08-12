Пенсіонер на скутері потрапив у дтп

skyter dtpАвтопригода трапилася у суботу, 12 серпня, близько 07.45 год. у Бучачі. За попередніми даними, водій автомобіля "ВАЗ-21099" здійснював обгін скутера. У цей час скутерист змінив напрямок руху ліворуч та розпочав з'їзд на другорядну дорогу.
У результаті такого маневру водій двоколісного транспортного транспорту опинився під колесами "ВАЗу". Скутерист - 68-річний житель Бучача. Його з травмою голови доправили до лікарні. За кермом автомобіля "ВАЗ-21099" перебував співробітник поліції. У обох водіїв взято кров для перевірки на вміст алкоголю. Обставини ДТП встановлюють співробітники ДБР.

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