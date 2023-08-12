Пенсіонер на скутері потрапив у дтп

Суспільство На Тернопільщині масове отруєння японськими стравами 12 серпня у Збаражі було відкриття нового суші бару, а 13-14 серпня 17 його відвідувачів звернулися до... Більше ...

Суспільство Правоохоронці розшукують інтелігентну пані Поліцейські Тернополя розшукують особу підозрювану в злочині. Подія трапилася 8 серпня близько 11:43 в... Більше ...

Економіка Тернопільська громада стане учасником міжнародного проєкту Цими днями відбулася робоча зустріч міського голови Сергія Надала з представниками проєкту «Польський... Більше ...

Економіка Незабаром відбудеться «Ярмарок Вакансій 2023: Робота Є!» Усі бажаючі можуть взяти участь у Ярмарку 30 серпня 2023 року, яка відбудеться на платформі ZOOM з 11:00 до 14:00.... Більше ...

Суспільство Правоохоронці затримали вандала з Луганщини Під час моніторингу в одній із соцмереж співробітники відділу кримінального аналізу виявили відео, як в... Більше ...

Суспільство У Тернополі затримали викрадача смартфонів До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернувся житель... Більше ...