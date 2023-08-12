Пенсіонер на скутері потрапив у дтп

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Суспільство
15-08-2023
12 серпня у Збаражі було відкриття нового суші бару, а 13-14 серпня 17 його відвідувачів звернулися до...
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Економіка
15-08-2023
Відповідно до частини першої ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання...
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Спорт
15-08-2023
У вівторок, 15 серпня, у Тернополі на спортивному універсальному майданчику, що на вул. Бережанській, 53...
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Суспільство
15-08-2023
Поліцейські Тернополя розшукують особу підозрювану в злочині. Подія трапилася 8 серпня близько 11:43 в...
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Економіка
14-08-2023
Цими днями відбулася робоча зустріч міського голови Сергія Надала з представниками проєкту «Польський...
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Економіка
14-08-2023
Усі бажаючі можуть взяти участь у Ярмарку 30 серпня 2023 року, яка відбудеться на платформі ZOOM з 11:00 до 14:00....
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Економіка
14-08-2023
Попри війну, зарплати в Україні знову почали зростати. Щоправда, ріст цей неоднорідний: його відчувають,...
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Суспільство
14-08-2023
Під час моніторингу в одній із соцмереж співробітники відділу кримінального аналізу виявили відео, як в...
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Суспільство
14-08-2023
United for Ukraine спільно з юристкою Олександрою Вергелес підготували перелік актуальних правових запитів під...
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Суспільство
14-08-2023
До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернувся житель...
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Суспільство
14-08-2023
Терцентр (надання соціальних послуг) запрошує людей «золотого віку» активно та з користю провести своє...
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Економіка
14-08-2023
У зв’язку з надходженням на адресу ДПС численних запитань щодо особливостей здійснення розрахунків із...
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