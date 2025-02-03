Конкурс на фінансову підтримку для розвитку ветеранського підприємництва в Тернополі на 2024-2025 роки

Тернопільська міська рада оголошує конкурс на отримання фінансової допомоги для підтримки розвитку підприємництва серед ветеранів у рамках Програми підтримки ветеранів та їхніх родин для створення або розвитку власного бізнесу на 2024-2025 роки.

Прийом документів для участі розпочнеться 3 лютого 2025 року. Переможці конкурсу отримають до 150 000 грн на розвиток свого бізнесу.

Фінансова підтримка полягає в наданні компенсаційних коштів для учасників ветеранського підприємництва на покриття витрат, пов'язаних з реалізацією бізнес-проектів.

Кошти можуть отримати на конкурсних засадах ветерани, які брали участь у бойових діях і звільнені з ЗСУ, а також їхні подружжя.