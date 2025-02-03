Конкурс на фінансову підтримку для розвитку ветеранського підприємництва в Тернополі на 2024-2025 роки

Тернопільська міська рада оголошує конкурс на отримання фінансової допомоги для підтримки розвитку підприємництва серед ветеранів у рамках Програми підтримки ветеранів та їхніх родин для створення або розвитку власного бізнесу на 2024-2025 роки.
Прийом документів для участі розпочнеться 3 лютого 2025 року. Переможці конкурсу отримають до 150 000 грн на розвиток свого бізнесу.
Фінансова підтримка полягає в наданні компенсаційних коштів для учасників ветеранського підприємництва на покриття витрат, пов'язаних з реалізацією бізнес-проектів.
Кошти можуть отримати на конкурсних засадах ветерани, які брали участь у бойових діях і звільнені з ЗСУ, а також їхні подружжя.
Для участі у конкурсі необхідно подати пакет документів у Центр надання адміністративних послуг (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6), зокрема:
- - заяву;
- - проект розвитку бізнесу;
- - документи, що підтверджують планові витрати на реалізацію проекту (цінова пропозиція обладнання, сировини, матеріалів тощо);
- - копію документа про безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України), виданого військовою частиною Міністерства оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, не раніше 24 лютого 2022 року;
- - копію військового квитка;
- - копію свідоцтва про одруження (для дружин/чоловіків).
Компенсація надається на:
- - придбання обладнання, сировини, матеріалів, комплектуючих;
- - оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації бізнес-проекту;
- - закупівлю ліцензійного програмного забезпечення;
- - навчання та консультації з питань започаткування та ведення бізнесу.
Детальніше з умовами участі у Конкурсі та Порядком надання компенсації можна ознайомитись за посиланням.
Кінцевий термін прийому документів 22 лютого 2025 року.
Про дату розгляду конкурсною комісією поданих проектів заявників буде повідомлено додатково.