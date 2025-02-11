Ветерани отримають бізнес-гранти від Тернополя - Сергій Надал про нову програму

У Тернополі розпочато прийом документів для участі у програмі фінансової підтримки учасників бойових дій та їхніх родин.

З 3 лютого ветерани та їхні подружжя мають змогу отримати грант до 150 тисяч гривень на започаткування або розвиток власної справи. Прийом заявок триватиме до 22 лютого 2025 року.

Для участі у програмі необхідно надати пакет документів. До нього входять бізнес-план розвитку, документи щодо запланованих витрат та підтвердження участі в бойових діях.

“Створення можливостей для розвитку підприємництва серед ветеранів є важливим напрямком економічного зростання Тернополя. Кожен учасник програми отримає необхідні ресурси для реалізації власних бізнес-ідей”, - зазначив міський голова Сергій Надал.

За результатами впровадження програми у 2024 році власники перших сертифікатів розпочали підприємницьку діяльність. Зокрема, родина ветерана відкрила магазин завдяки гранту у розмірі 125 тисяч гривень.