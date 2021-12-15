Академічний ансамбль танцю «НАДЗБРУЧАНКА» запрошує на ювілейний концерт!

Почесне консульство Республіки Сенегал відкрили у Тернополі У Тернополі офіційно відкрили Почесне консульство Республіки Сенегал. Заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко взяв участь у відкритті консульства й наголосив, що тепер сподівається на...

До яких міжфракційних об’єднань та груп з міжпарламентських зв’язків належать нардепи з Тернопільщини Громадянська мережа ОПОРА дослідила, що депутати-мажоритарники з Тернопільщини є представниками 22 міжфракційних депутатських об’єднань, які діють у Верховній Раді. Також вони входять до 23 груп з...

Сергій Надал: Наша єдність зупинить 100-тисячну московську орду 30 років тому ми показали, що є самодостатньою нацією, а сьогодні маємо захистити свою державу Україна відзначає цього року 30-ту річницю Всеукраїнського референдуму за Незалежність, коли мільйони...

Сергій Надал: «Самоорганізація врятувала Україну у 2014 році, врятує й у 2023» Мер Тернополя закликав українців до самоорганізації перед загрозою російського вторгнення Головне. Українцям варто згадати уроки самоорганізації та взаємодопомоги здобуті під час Революції Гідності...