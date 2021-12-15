Академічний ансамбль танцю «НАДЗБРУЧАНКА» запрошує на ювілейний концерт!

Ювілейний концерт з нагоди 60-річчя академічного ансамблю танцю «НАДЗБРУЧАНКА» відбудеться 16 грудня о 18:30 у Тернопільській обласній філармонії.
Неймовірна запальна українська енергетика, яскраві костюми, а також віртуозність, майстерність та артистизм кожного учасника створить незабутню та колоритну атмосферу вечора!
Головний балетмейстер – Микола ГРУШЕЦЬКИЙ. Керівник оркестру – Руслан МИЩІЙ. Солістка – Вікторія МИЩІЙ (мецо-сопрано). Ведуча – заслужена артистка України Адріана ОНУФРІЙЧУК
За 60 років свого існування славнозвісний український колектив виконав десятки тисяч танцювальних номерів, підкоривши серця й прославляючи нашу країну по всьому світу! Кожен номер ансамблю – справжній шедевр танцю! Артистизм кожного учасника, неймовірна запальна українська енергетика, яскраві національні костюми, колорит, виразні рухи, а також віртуозність, майстерність і оригінальна інтерпретація народних стилів – по праву належать АКАДЕМІЧНОМУ АНСАМБЛЮ ТАНЦЮ «НАДЗБРУЧАНКА»!
Тож не пропустіть! Буде гаряче!
Квитки у касі філармонії.
Довідки за тел.: (0352) 25 – 07 – 48; 097 – 942 – 02 – 88