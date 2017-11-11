В Тернополі відбудеться всеукраїнська вишивальна конференція

Запрошуємо усіх бажаючих на І-шу Всеукраїнську вишивальну конференцію «Верхоплут», яка відбудеться у Тернополі 18 листопада. Захід пройде у центральному корпусі Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ), за адресою - вул. Львівська, 11. Відкривати вишивальну конференцію будемо о 12.00, в актовій залі ТНЕУ.

Мета мистецького-культурного заходу - відродження та поширення давніх технік української вишивки. Також це чудова нагода для нас, однодумців, зібратися разом за улюбленою справою - вишивкою.Формат конференції - пізнавально-практичний, під час якої майстри, вишивальниці ділитимуться досвідом, практичними навиками, аби кожен із присутніх зміг почерпнути для себе цікаву і корисну інформацію та знання. У рамках вишивальної конференції:

1) презентація проекту «Відродження борщівської сорочки»;

2) дефіле в автентичних борщівських сорочках фонду Тернопільського обласного краєзнавчого музею; постановка від модельного агенства «Katrinmodelsmanagement”

3) майстер-класи та лекції від українських майстрів з вишивки.

На вас чекає найрізноманітніша програма. Всі деталі за посиланням. Вхід - вільний.







