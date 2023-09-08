У Тернополі презентують культурний проєкт

Книгарня «Є» запрошує на презентацію книги тернополянки Ренати Літинської «Рената часом пише». Також презентуватимемо проєкт «Slúhavka» - першу онлайн-радіостанцію аудіокниг в Україні, де книга Ренати була озвученою.
Про книгу : Одного дня Рената Літинська прийшла ввечері додому, написала есе, опублікувала його і поставила під ним хештег #ренатачасомпише..Отримавши підтримку від читачів, вона відчула бажання продовжувати творити далі. Захопилась створенням коротких оповідань, тому їх ставало все більше і більше. Коли почалися віялові відключення, художниця Анна Харченко, подруга Ренати, почала малювати ілюстрації до цих оповідань. Коли авторка побачила неймовірні малюнки Анни, стало зрозуміло: цій теплій і світлій книжці бути. Зрештою збірка оповідань «Рената часом пише» побачила світ. Тепер кожен з вас може відкрити її для себе. Тож запрошуємо на приємну й цікаву розмову. Про проєкт: Його метою є популяризація українською книги на внутрішньому та зовнішньому аудіоринку, а також диджиталізація друкованих видань, шляхом виготовлення аудіоверсій без скорочень чи адаптації. Адже, це сприяє лише більшій зацікавленості загалу до українського літературного продукту та українських авторів. Говоритимемо багато і про цікаве. Тож приєднуйтесь! Учасники розмови: Рената Літинська авторка книги «Рената часом пише», Анна Харченко — художниця, ілюстраторка, Євген Москаленко — співзасновник, головний продюсер проєкту «Slúhavka». Віталій Микитенко — співзасновник, виконавчий директор «Slúhavka». Модератор події: Ольга Єгайлова. 17 вересня о 15:00