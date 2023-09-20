У Тернополі впо представлять виставу

Запрошуємо вас на прем'єрний показ першої у Тернополі постановки документального театру. "Без назви" - це вистава у жанрі вербатім, що базується на справжніх історіях і прямій мові людей.
Постановка отримала назву, що радше пасує абстрактним полотнам, саме тому, що будь-яка назва звужуватиме та обмежуватиме простір міркування над почутим та побаченим. Особливістю цієї вистави є те, що вона створена та зіграна внутрішньо переміщеними особами у Тернополі. Режисер - Ігор Кусяк/ Продюсер - Марічка Юрчак. Відео - Богдан Заревенний. Проєкт Тернопільський тимчасовий театр реалізується ГО "Інститут міської культури" в рамках програми Culture Helps. «Culture Helps / Культура допомагає» – це проєкт, що співфінансується Європейським Союзом у межах спеціального конкурсу пропозицій для підтримки українських переміщених осіб та українського культурного та креативного секторів. Проєкт реалізовується Інша Освіта (UA) та zusa (DE). Вистава пройде в укритті, у креативному кластері Nа пошті (вул. Коперника, 4). Вхід вільний за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/DzoALXgZdTZWKoA49