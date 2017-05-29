Звернення власника ділянки на Петлюри до депутатів та громадськості

До редакції «Часопису» надійшло звернення за підписом Андрія Журавля.

Шановні депутати, громадські активісти, тернополяни!

Я, Андрій Журавель, власник земельної ділянки площею 0,09 га на бульварі C. Петлюри в Тернополі, навколо якої окремі політикани і псевдо активісти намагаються штучно створити скандал, підбурюючи мешканців прилеглих будинків проти її забудови. Цю ділянку я придбав на цілком законних підставах на аукціоні ще у 2014 році. На даний час у мене в наявності є всі необхідні дозвільні документи для початку будівельних робіт. Я навіть пішов на поступки мешканцям, замінивши проект будівлі з 9- поверхового на 4-поверховий. Такі дії позитивно сприйняли більшість мешканців, але, на жаль, це не подобається окремим депутатам Тернопільської міської ради та деяким так званим "активістам". Замість того щоб заспокоїти тернополян, роз’яснити, що підприємець діє в рамках закону, вони під маскою патріотизму та дешевого піару ще більше їх підбурювали та провокували. Я б хотів вірити в їхній патріотизм, але побачивши рішення міської ради від 19.08.2016 року "Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.1174 га за адресою вул. 15 Квітня 2е ТОВ "Руна -Інкам" (тобто поряд з моєю ділянкою) зрозумів, що ні патріотизмом, ні турботою про громаду тут і не пахне. Бо дана земельна ділянка в даному випадку надана безоплатно - без аукціону та всупереч ст. 120 Земельного Кодексу та ст. 377 Цивільному Кодексу України. Чому зараз ніхто з депутатів та активістів, які так «активно піаряться» на моїй ділянці, не виступає проти забудови сусідньої на вулиці 15 квітня. Підозрюю, що у цьому випадку не обійшлося без фінансового стимулу «народним обранцям» та іншим «зацікавленим особам». Тому я не вірю в патріотизм цих людей і вважаю їхню так звану допомогу мешканцям політичним дешевим популізмом. Якщо ж я помиляюсь, то пропоную наступне: я, Журавель Андрій Романович відмовляюсь від своєї приватної земельної ділянки на бульварі С. Птлюри (затрати на придбання і виготовлення проектів склали близько 8 млн. грн.) в користь громади Тернополя за умови, що депутати міської ради Андрій Шкула, Андрій Грицишин, Назар Зелінка, Юрій Штопко, Іван Сороколіт, громадські активісти Ігор Василів, Олег Фостяк, Денис Милий, Олег Синовець найдуть в собі мужність і продемонструють справжній патріотизм, придбавши кожен не менше 2-кімнатної квартири сім’ям загиблих воїнів АТО. Адже ніхто з них на передовій не був, зате «активно розбудовував місто». То чому б не віддати наш борг і шану українським воякам, які віддали за нас свої життя?!

Відповідь на мою пропозицію прошу надати на сесії міської ради 2 червня 2017 року .

З повагою, Андрій Журавель