На Тернопільщині 13-річний мотоцикліст потрапив у ДТП і опинився в лікарні

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На Тернопільщині сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього мотоцикліста.

Інцидент трапився 20 травня близько 20:00 у селі Вільховець Чортківського району. Унаслідок аварії постраждав 13-річний хлопець, якого з численними травмами та забоями доставила до лікарні бригада швидкої медичної допомоги.

За попередньою інформацією, підліток, керуючи мотоциклом марки KOVI 300 lite, зіткнувся з автомобілем KIA Sportage. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції.

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Медики відібрали зразки крові у обох учасників аварії для перевірки на наявність алкоголю в організмі. Потерпілий наразі перебуває під наглядом лікарів.

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