Чортків реалізовує перший безбар’єрний маршрут на Тернопільщині

У межах Національного тижня безбар’єрності Чортківська громада продемонструвала справжню відкритість та інклюзивність.

Туристично-інформаційний центр міста організував пізнавальну екскурсію визначними місцями Чорткова для гостей із різних куточків України, які пересуваються за допомогою крісел колісних.

Учасники громадської організації «Група Активної Реабілітації» завітали до Чорткова на запрошення радника міського голови з питань безбар’єрності Івана Космини. Разом із командою ТІЦу вони відвідали історичний центр міста: площу Ринок, торгові ряди, стару і нову ратуші, домініканський костел, собор святих Петра і Павла, синагогу, а також парк імені Івана Франка.

Чортків став першою громадою Тернопільської області, яка почала втілювати ініціативу зі створення безбар’єрного туристичного маршруту. Це вагомий крок до доступного туризму для всіх — незалежно від віку, стану здоров’я чи особливостей пересування.

Подібні проєкти підтверджують: безбар’єрність — це не лише амбітна ціль, а й реальний шлях до гідного, зручного життя для кожного члена суспільства.