У Тернополі триває набір на програму міжнародних волонтерських стажувань від AIESEC

“AIESEC в Тернополі” шукає вмотивовану та рішучу молодь для участі в реалізації соціального проекту, що базується на одній із Цілей сталого розвитку ООН, на стажуваннях “Global Volunteer”. Мета проекту - створення стабільного та кращого майбутнього, завдяки посиленню співпраці між людьми.

У цій статті ти дізнаєшся про:

розвиток за допомогою участі в міжнародних стажуваннях;

міжнародну молодіжну організацію AIESEC;

те, чому варто взяти участь у проекті “Global Volunteer” від AIESEC;

який досвід отримали учасники стажування;

як потрапити на бажане стажування;

Сучасний світ знаходиться на перетині багатьох культур, традицій та способів життя, і важливою передумовою для особистого та суспільного розвитку в умовах глобалізації є міжкультурна комунікація. Як міжнародні стажування відкривають нам світ різноманітності, створюють гармонійні відносини між різними культурними спільнотами та сприяють особистому і професійному розвитку? Міжнародна молодіжна організація “AIESEC” відкриває перед учасниками волонтерських стажувань “Global Volunteer” безліч можливостей для самопізнання, навчання та збагачення досвідом. Шість тижнів повного занурення у культуру іншої країни створюють незабутні спогади та єднають молодь з усього світу. Кожен може зробити позитивний вплив на досягнення Цілей Сталого Розвитку, що спрямовані на розв'язання найважливіших світових проблем. Крім цього, участь у проекті дозволяє поширювати знання про Україну за кордоном та відкривати, міжнародним друзям, очі на реальну ситуацію в країні. Усі ці аспекти сприяють налагодженню міжкультурного розуміння та руйнують культурні бар’єри. "Ми не можемо змінити минуле, але разом ми можемо побудувати краще майбутнє." - Барбара Мікалс. Якщо ти давно мрієш захистити планету, вплинути на боротьбу з бідністю, забезпечити якісну освіту, мир і краще майбутнього для всіх людей та планети Земля, одночасно розвиваючи себе, волонтерські стажування від AIESEC - це саме та можливість, яку ти шукаєш! AIESEC – міжнародна молодіжна організація, що розвиває лідерство в молоді шляхом міжкультурних обмінів, членства в організації та проведенням подій, які сприяють розвитку юних лідерів. AIESEC в Україні працює в сфері цілей сталого розвитку, інформуючи суспільство в цій тематиці та організовуючи ініціативи, які сприяють розв'язанню таких проблем. Global Volunteer - Волонтерське стажування за кордоном спрямоване на розвиток лідерства у молоді під час роботи над соціальним проектом, тривалістю в 6 тижнів, що базується на одній із Цілей сталого розвитку ООН. Деталі за цим посиланням. Від давньої історії, Сфінкса та пірамід Єгипту, природної краси та пляжів Шрі-Ланки до величних мечетей, колиски грецької та римської цивілізацій, Туреччини. Відокремлений підрозділ ВМГО «АЙСЕК в Україні» у м. Тернопіль пропонує стажування у містах таких країн: Туреччина, Єгипет, Індія, Шрі-Ланка, Румунія, Польща, Португалія, Австрія, Туніс.

Що входить у стажування “Global Volunteer”:

волонтерську діяльність за кордоном тривалістю 6 тижнів;

безкоштовне проживання та харчування протягом усього проекту;

роботу в міжнародній команді, покращення англійської в іноземному середовищі, розвиток лідерських, м’яких та твердих навичок та Soft & Hard skills

сертифікат після стажування про отримання практичного досвіду;

підтримку від організації протягом процесу відбору та протягом стажування;

Умови участі у стажуванні:

Рівень англійської B1 і вище

Вік 19 - 29 років

Освіта чи волонтерський досвід в обраному напрямку

Організаційний внесок 3500 грн

Програма стажування Global Volunteer для тих, хто прагне:

розширити свій кругозір;

бути частиною глобальних змін;

отримати досвід роботи в міжнародній команді.

Ти можеш обрати проект, що спрямований на розвиток будь-якої із цих 7-ми Цілей Сталого Розвитку:



- Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та добробуту людей будь-якого віку.

- Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх.

- Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток.

- Ціль 8. Сприяння безперервному, всеохопному і сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.

- Ціль 14. Збереження та стале використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.

- Ціль 15. Захист і відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення та повернення назад процесу деградації земель і зупинення втрати біорізноманіття.

- Ціль 17. Зміцнення засобів реалізації Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку та активізація його діяльності. Інформація про Цілі Сталого Розвитку за цим посиланням. З процесом подачі на стажування можна ознайомитися на сайті aiesec.ua. Реєстрація за посиланням: Переходьте прямо зараз та станьте частиною цієї надзвичайної подорожі! З деталями усіх національних проектів можна ознайомитися на сайті aiesec.ua та локальних за посиланням. А також слідкуй за нами в Instagram і Telegram та дізнавайся про ще більше можливостей саме для тебе!