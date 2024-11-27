На Тернопільщині судитимуть двох осіб за підпал автомобіля військового

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Двоє жителів Тернополя постануть перед судом за умисний підпал автомобіля військовослужбовця. Їх звинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та умисному знищенні чужого майна.

За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Подія сталася у вересні цього року в Тернополі. У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані відгукнулися на пропозицію в одному з месенджерів, де представники російських спецслужб шукали виконавців для підпалу автомобілів військових. Зловмисники погодилися на «замовлення».

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Обравши автомобіль ЗАЗ Vida Cargo, що належав військовослужбовцю ЗСУ, вони облили його бензином та підпалили на території одного з житлових дворів. Свої дії підозрювані зняли на відео для підтвердження виконаної роботи.

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Оперативні дії поліції спільно з СБУ дозволили швидко затримати підозрюваних. Їм висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності Збройних Сил України) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

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