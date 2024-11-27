На Тернопільщині судитимуть двох осіб за підпал автомобіля військового

Двоє жителів Тернополя постануть перед судом за умисний підпал автомобіля військовослужбовця. Їх звинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та умисному знищенні чужого майна.

За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Подія сталася у вересні цього року в Тернополі. У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані відгукнулися на пропозицію в одному з месенджерів, де представники російських спецслужб шукали виконавців для підпалу автомобілів військових. Зловмисники погодилися на «замовлення».

Обравши автомобіль ЗАЗ Vida Cargo, що належав військовослужбовцю ЗСУ, вони облили його бензином та підпалили на території одного з житлових дворів. Свої дії підозрювані зняли на відео для підтвердження виконаної роботи.

Оперативні дії поліції спільно з СБУ дозволили швидко затримати підозрюваних. Їм висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності Збройних Сил України) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.