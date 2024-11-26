На Чортківщині чоловік зґвалтував 88-річну пенсіонерку

Житель Чортківського району може отримати до десяти років ув’язнення за повторний злочин. Поліцейські звинувачують його за частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування, вчинене повторно).

Інцидент стався у Нагірянській територіальній громаді. Уночі 20 листопада до вікна 88-річної пенсіонерки постукав невідомий чоловік, попросивши чаю, щоб зігрітися. Довірлива жінка відчинила двері, після чого зловмисник на неї напав. Чоловік побив жертву, а потім зґвалтував. Пенсіонерку госпіталізували до реанімаційного відділення.

Поліцейські оперативно встановили особу підозрюваного та його місцезнаходження. Ним виявився 47-річний житель Чортківського району, який уже був засуджений за аналогічний злочин щодо іншої пенсіонерки. Чоловік визнав свою провину. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство триває.