У Тернополі на на пішохідному переході загинула жінка

Дорожньо-транспортна пригода із загиблою сталася 26 листопада близько 8:10 на вулиці Степана Будного поблизу автозаправної станції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП у Тернопільській області.

За попередньою інформацією, 51-річна жінка переходила дорогу по пішохідному переходу, коли її збив автомобіль Opel Vectra. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Водія перевіряють на стан алкогольного сп’яніння. Поліція з'ясовує обставини трагедії. Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.