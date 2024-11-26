Ситуація в Тернополі після нічної атаки: стан теплопостачання та робота освітніх закладів

У ніч з 25 на 26 листопада російські безпілотники атакували Україну, зокрема й Тернопіль.

Внаслідок обстрілу місто було знеструмлено. Наразі комунальні служби працюють над відновленням електропостачання до будинків тернополян, зазначають у пресслужбі ТМР.

Ситуація з теплопостачанням:

Станом на 11:00 КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» відновило роботу всіх котелень та паливних у Тернополі. Усі системи функціонують у штатному режимі, забезпечуючи тернополян теплом. Мешканцям слід запастися терпінням, оскільки для повного прогрівання теплоносія потрібен час. Також можливе заповітрювання у внутрішньобудинкових мережах після відновлення теплопостачання. У разі виникнення такої ситуації споживачам необхідно звертатися до керуючої компанії або голови ОСББ.

Робота освітніх закладів:

Майже всі заклади загальної середньої та дошкільної освіти Тернополя працюють у звичному режимі. Однак школи №28 та №29 тимчасово переведені на дистанційне навчання через аварійно-відновлювальні роботи на теплотрасі, що сталася ще 25 листопада.