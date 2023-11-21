У Тернополі відкрили меморіальні таблиці Героям України

21 листопада у День гідності та Свободи у Тернополі на фасаді Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-III ступенів-економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич» відкрили меморіальні таблиці двом захисникам – Герою України Сергію Королю та воїну «Азову» Віталію Ковалю. До її відкриття та освячення долучився міський голова Сергій Надал спільно з духовенством, побратимами, родичами, друзями, адміністрацією та учнями освітнього закладу. «Дякуємо усім нашим захисникам, які сьогодні захищають нас, нищать окупантів, метр за метром звільняють святу українську землю та дають можливість нам у тиловому Тернополі проводити заходи з вшанування Героїв. Дякуємо небайдужим мешканцям, які долучились до фінансування та виготовлення пам’ятних знаків. Адже людина живе стільки часу, скільки про неї живе пам'ять, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Ці меморіальні таблиці будуть додатковим нагадуванням тернополянам про наших воїнів. На прикладі наших Героїв будуть виховуватись теперішні й майбутні покоління. Молимось про них та нехай спочивають з Богом. Нехай наші друзі, рідні та близькі, які зараз на передовій, повертаються живими та здоровими якомога швидше додому, до своїх сімей. Слава Україні! Слава нашим захисникам!»

Довідка.

Сергій Володимирович Король – народився 1 жовтня 1970 року в Тернополі. У 2014 році як доброволець брав участь в бойових діях на сході України. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну знову пішов на фронт. Був командиром 2-ї роти 83-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони з позивним «Махно». Загинув 24 лютого 2023 року в районі с. Масютівка на Харківщині. Похований 27 лютого 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища м. Тернополя. Нагороджений звання Герой України, нагороджений орденом «Золота Зірка» (8 липня 2023, посмертно) – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові; Почесний громадянин міста Тернополя (3 березня 2023, посмертно).

Коваль Віталій Володимирович – народився 25 жовтня 1996 року в місті Тернополі. На другий день повномасштабної війни добровільно став на захист України. Підписав контракт добровольця територіальної оборони. У червні поїхав на КМБ в ССО «Азов» і успішно його закінчив. Брав участь у бойових завданнях на Запорізькому, Херсонському і Бахмутському напрямках. Загинув 28 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання в районі Бахмута. Нагороджений Орденом «За мужність» III ступеня.