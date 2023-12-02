На Тернопільщині затримали рецидивіста

До співробітників Чортківського районного відділу поліції надійшло повідомлення від жителя Чорткова про крадіжку з його помешкання. Невідома особа викрала гроші - 200 доларів та 500 гривень. Виїхавши на місце події, слідів проникнення сторонніх осіб до будинку поліцейські не виявили і почали встановлювати осіб, які напередодні приходили у гості до заявника.

У протиправному викрили 54-річного місцевого жителя. Зловмисник скористався тим, що господаря не було вдома, зайшов до його помешкання та викрав з гаманця гроші. За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинення злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. Фігурант вже раніше мав проблеми із Законом. Зараз у суді слухається кримінальне провадження про крадіжку, де він проходить підозрюваним. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.