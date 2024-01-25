На Тернопільщині загинув водій

Автопригода зі смертельними наслідками трапилася в селі Гримайлів Чортківського району. Водій автомобіля "Тойота Авенсіс" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з з автомобілем "Рено Магнум". Водій Тойоти загинув на місці події.

Поблизу міста Кременець молоковоз врізався у вантажний автомобіль "MAN". За попередньою інформацією, у вантажівки марки "Meрседес" раптово тріснуло колесо і його викинуло на зустрічну смугу, де проїжджало інше вантажне авто. Після зіткнення з вантажівкою молоковоз зруйнував огорожу приватного будинку. В результаті автопригоди водій "Мерседеса", 1964 року народження, отримав черепно-мозкову травму та забої. Його бригада швидкої допомоги госпіталізувала в Кременецьку районну лікарню. В усіх учасників подій проведено забір крові на вміст алкоголю. Тривають слідчі дії.