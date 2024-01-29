Прокурори скерували до суду справу квіткового хабарника

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо заступника начальника ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, обвинуваченого у зловживанні впливом при одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, посадовець запропонував місцевому жителю, який діяв в інтересах товариства, що за неправомірну вигоду він вплине на інспекторів відділу фітосанітарних заходів Управління фітосанітарної безпеки й вони не створюватимуть перешкоди у здійсненні господарської діяльності товариства - імпорту квітів на територію України. Свої послуги чоловік оцінив у 13 тис грн із розрахунку - 1000 гривень з кожного вантажного транспортного засобу, якими завозили квіти у серпні минулого року. При одержанні вищеназваної суми неправомірної вигоди його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. Він відсторонений від займаної посади.