У тернополян знову крадуть землю

У файному місті сумнівними, а подекуди відверто злочинними, оборудками з землею, у яких беруть участь місцеві чиновники різних рівнів, нині вже нікого не здивуєш. Дивує лише те, як байдуже за цим всім спостерігають контролюючі і правоохоронні органи, які повинні дбати і за державні інтереси, і за інтереси громади.

Та виявляється, що дуже часто і самі «органи», як кажуть в народі, «і в темі, і в долі». От, наприклад, 24 липня цього року Тернопільська міська рада своїм рішенням №7/36/190 дає дозвіл громадянину Дедюху Юрію Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1198 га безоплатно у власність для ведення садівництва на вулиці Микулинецькій, навпроти церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що на «рогатці» практично в центрі міста.

10 вересня на сайті міської ради з’являється проект рішення, яким пропонується уже затвердити проект землеустрою і безоплатно передати пану Дедюху цю земельну ділянку. Все б нічого, але дана ділянка згідно Генерального плану та Плану зонування території міста Тернополя відноситься до рекреаційних зон озеленених територій загального користування і призначена для відпочинку жителів міста.

Більше того, за інформацією нашого видання, після приватизації власник має намір змінити цільове призначення і побудувати на цій землі торгово-офісний центр. (Чи ви може повірили, що він розіб’є сад?!) В приватизації цієї ділянки особисто зацікавлений начальник міськрайонного управління Держгеокадастру в Тернополі і Тернопільскому районі Левчик Роман Зеновійович, який і оформив її на свого родича і сусіда Дедюха Ю.В. Крім того, пан Левчик вчиняє ще й кримінальний злочин, бо будучи відповідальною посадовою особою Держгеокадастру і маючи відповідні повноваження згідно з чинним законодавством, повинен був оскаржити виділення цієї земельної ділянки, звернувшись до міської ради або ж суду. Натомість пан Левчик дав «зелену дорогу » незаконному виділенню землі (і таких рішень у нього десятки), внаслідок чого громада міста Тернополя втратить близько 2,5 млн. гривень.

P.S. Як стало відомо нашому виданню, за даним фактом ГУ Національної поліції в Тернопільській області порушене кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування. Чи завершиться воно покаранням винних є сумніви, оскільки на слідчих чиниться неймовірний тиск. Ми будемо слідкувати за розвитком подій і обов'язково інформуватимемо про це наших читачів.