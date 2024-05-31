Фігуранту будівельного скандалу загрожує дванадцять років

Слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування у справі щодо фінансових махінацій при проведенні будівельних робіт спортивного об’єкта в Тернополі. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що у березні цього року поліцейські встановили причетність до злочину та оголосили підозру підряднику - ексдиректору будівельного підприємства з Київської області. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими обласної поліції встановили, що ще у 2019 році один зі структурних підрозділів Тернопільської міської ради уклав договір з будівельною організацією на виконання робіт на об’єкті. На це підприємству було виділено з бюджету понад 30 млн грн. Однак, правоохоронці з’ясували, що підрядник не виконав умови договору в повному обсязі. Він склав, підписав та завірив печаткою офіційні документи, умисно зазначивши в них завідомо неправдиві відомості про закуплені матеріали та виконані роботи, які не були передбачені кошторисно-проєктною документацією. Крім того, частину коштів, отриманих з бюджету на будівництво Палацу спорту, пішли не за призначенням. Загальна сума збитків, завданих одному зі структурних підрозділів Тернопільської міської ради внаслідок незаконних дій підрядника, склала майже 25 мільйонів гривень. За наявності достатніх доказів слідчі поліції висунули фігуранту обвинувачення за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт слідчі скерували до суду.