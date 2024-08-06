У аварії на Тернопільщині загинув двадцятирічний водій, триває слідство

01 6cbb70e6dc7b79a7e795f2cbc50db7eДвадцятирічний водій від численних отриманих травм загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди. На момент аварії в салоні було двоє пасажирів. Один із них - неповнолітній.

5 серпня близько 00:50 в селі Добромірка Тернопільського району молодик, керуючи автомобілем Renault Scenic, допустив виїзд на ліве узбіччя, врізався в дерево, а після цього транспортний засіб перекинувся.

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У результаті удару водій від отриманих травм помер ще до приїзду бригади екстреної допомоги. Одного із пасажирів доправили до лікарні, а неповнолітній тілесних ушкоджень не отримав.

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За даним фактом триває розслідування, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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