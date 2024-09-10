У Тернопільському р-ні відбулась ДТП за участі трьох авто

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Тернопільські рятувальники деблокували чоловіка з понівеченого авто.

10 вересня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у с. Смиківці Байковецької ТГ Тернопільського району відбулась дорожньо транспортна пригода за участі трьох автомобілів Volkswagen Passat, LADA 2110 та BMW 5.

В результаті ДТП було затиснуто водія автомобіля Volkswagen Passat.

Рятувальники вжили заходів для недопущення виникнення пожежі, деблокували потерпілого чоловіка із понівеченого авто за допомогою спеціального обладнання. Чоловіка передали працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу.

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Деталі дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовуються.

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