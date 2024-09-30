Четверо загиблих: наслідки ДТП на Тернопільщині

У результаті чотирьох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільщини, загинули четверо людей.

Причини автопригод встановлюють поліцейські Тернопільщини.

27 вересня о 7:20 на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, а саме в селі Старий Вишнівець, не розминулися два автомобілі. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Benz Sprinter, а після цього врізався у відбійник.

У результаті удару 41-річний кермувальник Volkswagen отримав травми, несумісні із життям. Пасажира з даного авто бригада швидкої доправила до лікарні з тілесними ушкодженнями. Водій буса не постраждав.

Того ж дня о 13:50 в Тернополі на вулиці Микулинецькій водій автомобіля Volvo FH500, рухаючись в складі автопоїзда із напівпричепом, допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ 21063. У результаті удару легкове авто відкинуло на смугу зустрічного руху, де воно врізалося в Volkswagen Passat. До лікарні за меддопомогою звернувся кермувальник Volkswagen Passat.

Автопригода зі смертельними наслідками трапилася у суботу близько 21:30 на автодорозі поблизу села Підлісці Кременецького району. За попередніми даними, 39-річна жителька села Колосова, керуючи автомобілем Hyundai Tucson, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги у русі вантажному автомобілю DAF. Внаслідок зіткнення на місці події загинули водійка позашляховика та 36-річна пасажирка. Травми отримав водій вантажівки, його доправили до лікарні.

У Тернополі 30 вересня близько 6:50 на вулиці 15 Квітня, біля "Аквастради", під колеса автомобіля потрапив чоловік. На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області. За попередньою інформацією, потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу, а саме у місці, де рух пішоходам категорично заборонений. Як наслідок, чоловік потрапив під колеса Opel Vivaro. Його травми виявилися несумісними із життям. Швидку та поліцію викликав сам водій.

У всіх учасників ДТП взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Відомості за фактами ДТП зі смертельними наслідками слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальні провадження відповідно до частини 2 та 3 статті 286 ККУ: Порушення правил безпеки дорожнього руху, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.