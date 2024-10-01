Двом особам, які незаконно переправляли військовозобов'язаних через державний кордон загрожує до 9 років позбавлення волі

37-річний житель Тернополя та його 47-річна спільниця допомагали чоловікам перетнути кордон поза межами пропускних пунктів. Фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Оперативники карного розшуку ГУНП в Тернопільській області спільно з працівниками управління СБУ та прикордонниками провели спецоперацію та затримали організатора незаконної схеми у місті Берегове Закарпатської області, неподалік прикордонної смуги. Він саме віз «клієнта» до обумовленого місця, щоб допомогти йому перетнути кордон. Ціна послуги – 14 тисяч доларів.

У ході досудового розслідування слідчі поліції встановили, що підозрюваний, 37-річний тернополянин, разом зі своєю спільницею підшуковували бажаючих нелегально виїхати з України. Надалі організатор доправляв своїм автомобілем «клієнтів» на територію Закарпатської області, надаючи поради та вказівки, як перейти кордон поза межами пропускних пунктів.

На підставі зібраних доказів фігурантам було оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

За скоєне обвинуваченим загрожує до дев'яти років позбавлення волі.