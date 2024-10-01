Тернопіль для ЗСУ: «Нові очі для наших захисників» — Сергій Надал про передачу 60 дронів

Міський голова Тернополя Сергій Надал оголосив про нову партію допомоги для українських воїнів. 27 вересня Тернопільська міська рада передала нацгвардійцям на передовій 50 безпілотних літальних апаратів та 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3.

«Це нові очі для наших захисників. Тепер вони зможуть бачити ворога здалеку і діяти ще ефективніше», — прокоментував Надал. Він додав, що техніку придбали на запит командирів військових частин.

Тернопільська громада не припиняє підтримувати армію. Кошти на закупівлю обладнання надходять від сплати податків містянами та підприємцями. «Кожна гривня у міському бюджеті — це внесок у нашу перемогу», — наголосив міський голова.

Нові дрони стануть незамінними помічниками для розвідки та коригування вогню. «З такою технікою ми зможемо виявляти ворожі позиції на відстані до 15 кілометрів», — розповів боєць 44-ї окремої артилерійської бригади Василь М.

Квадрокоптери DJI Mavic 3 здатні триматися в повітрі до 46 хвилин і розвивати швидкість до 75 км/год. Вони оснащені потужною камерою з 28-кратним зумом. «Це як бінокль на стероїдах. Тепер ворогу не сховатися», — додав військовий.

Тернопільська міська рада систематично забезпечує захисників необхідним обладнанням. Раніше на фронт уже передавали автівки, комп'ютерну техніку та інші безпілотники.

«Наша громада — як міцний тил для армії. Ми робимо все можливе, щоб підтримати захисників», — підкреслив Сергій Надал. Він подякував усім тернополянам за єдність та патріотизм.

Хронологія підтримки ЗСУ від Тернопільської міської ради за останній місяць:

- 27.09: 50 безпілотних літальних апаратів та 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3

- 17.09: 50 безпілотних літальних апаратів «Т8-01»

- 17.09: Вантажівка Volvo для Територіальної оборони

- 16.09: 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro

- 13.09: 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro

- 11.09: Позашляховик для нацгвардійців

- 05.09: 40 FPV-дронів для спецпідрозділу поліції.