За заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, судитимуть жителя Тернопільщини

Слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт щодо 36-річного мешканця Тернопільського району, який до смерті побив знайомого. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомляють Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У квітні цього року до поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що за місцем проживання вона виявила свого 42-річного співмешканця без ознак життя. Після проведеної судово-медичної експертизи стало відомо, що чоловік помер в результаті численних травм голови.

У ході розслідування було встановлено, що у квартирі, де мешкав загиблий із жінкою, до них в гості прийшов товариш. Вони розпивали спиртні напої й у ході застілля між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Гість кілька разів вдарив господаря квартири по голові, а після цього він разом з подругою потерпілого залишили квартиру. Від отриманих травм потерілий помер.

36-річному жителю Тернопільського району слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 ККУ: Умисне тяжке тілесне ушкодження. За результатами проведених експертиз та зібраних доказів поліцейські, за процесуального погодження Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у Західному регіоні, скерували обвинувальний акт на судовий розгляд.