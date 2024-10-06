На Тернопільщині 19-річний п'яний водій на смерть збив велосипедистку

Дві години знадобилось поліцейським, щоб розшукати винуватця смертельної ДТП. За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У неділю, 6 жовтня, близько 6:30 до співробітників відділення поліції №1 м. Ланівці надійшло повідомлення про те, що на автодорозі в селі Борсуки виявили мертву жінку.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Ланівецького відділення поліції. Було встановлено, що потерпіла отримала травми внаслідок наїзду транспортного засобу. Загиблою виявилася 45-річна місцева жителька. Під час огляду місця події поліцейські виявили уламки деталей автомобіля.

На пошук водія одразу був орієнтований весь особовий склад територіального підрозділу поліції, а також слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області. Поліцейські переглянули камери відеоспостереження, опитали свідків та очевидців події.

У результаті вжитих заходів правоохоронцям вдалося оперативно встановити марку автомобіля та особу водія. Ним виявився 19-річний житель одного із сусідніх сіл.

Поліцейські розшукали фігуранта та автомобіль ВАЗ 2106 з характерними для ДТП пошкодженнями. Хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Як з’ясувалося, зловмисник збив жінку, яка їхала на велосипеді. Після цього втік з місця події.

За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП.